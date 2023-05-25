Georgian Airways намерена открыть транзитные рейсы из России в Европу

Грузинская авиакомпания Georgian Airways начнет осуществлять транзитные рейсы из Москвы в страны Европы через Тбилиси.

Грузинская авиакомпания Georgian Airways начнет осуществлять транзитные рейсы из Москвы в страны Европы через Тбилиси.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС президент компании Тамаз Гаиашвили.

"Рейсы появились с открытием [авиасообщения с РФ]. Париж и другие направления у нас были, просто сейчас люди могут прилететь в Тбилиси [из Москвы] и улететь дальше. Или, например, побудут несколько дней в Тбилиси и полетят в Париж, Вену, разные направления. Из Тбилиси в Европу много рейсов летает - Милан, Солоники, Ларнака и так далее. Транзитный рейс у нас, как и везде. Через Стамбул, например, то же самое", - отметил Гаиашвили.

Глава авиакомпании подчеркнул, что не было как такового запуска транзитных рейсов из Москвы в Европу через Тбилиси. "Мы запустили прямые рейсы в Москву и пассажиры могут через Тбилиси лететь транзитом куда угодно", - пояснил он. Как сообщил Гаиашвили, с 16 июня откроется рейс в Солоники из Тбилиси, можно будет взять билет Москва-Тбилиси-Солоники.

На сайте Georgian Airways открыта продажа билетов из Москвы в различные страны Европы. Например, за 820 долларов можно купить билет на рейс Москва-Тбилиси-Париж с часовой пересадкой в Тбилиси с 26 мая. С 28 мая доступны билеты в Вену также с часовой пересадкой в грузинской столице.