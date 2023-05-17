О нас

Georgian Airways аннулировала рейсы между Тбилиси и Москвой транзитом через Ереван

Georgian Airways аннулировала рейсы между Тбилиси и Москвой транзитом через Ереван Грузинская авиакомпания Georgian Airways аннулировала рейсы между Тбилиси и Москвой транзитом через Ереван после объявления о возобновлении прямого авиасообщения между Грузией и РФ.
В регионе
17 мая 2023 г. 15:22
Georgian Airways аннулировала рейсы между Тбилиси и Москвой транзитом через Ереван

Грузинская авиакомпания Georgian Airways аннулировала рейсы между Тбилиси и Москвой транзитом через Ереван после объявления о возобновлении прямого авиасообщения между Грузией и РФ.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в авиакомпании в среду.

"Да, мы отменили все транзитные рейсы после 20 мая", - сказали в компании, отметив, что коммерческое отделение решает вопрос с приобретенными билетами армянской авиакомпании "Эйр Дилижанс" на транзитные рейсы через Ереван и до конца дня пассажиры получат информацию.

При этом в Georgian Airways заверили, что рейсы через Ереван, которые были запланированы на даты до 20 мая, будут выполнены.

Ранее Агентство гражданской авиации Грузии сообщило, что Georgian Airways приступает к выполнению регулярных полетов по направлению Тбилиси-Москва-Тбилиси с 20 мая с частотой семь раз в неделю. Вечером того же дня на сайте авиакомпании открылась продажа билетов в направлении Москвы. При этом пропали из продажи рейсы "Эйр Дилижанс" транзитом через Ереван, которые прежде продавались на сайте Georgian Airways.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Georgian Airways cancels Tbilisi-Moscow flights in transit through Yerevan

Другие новости из категории

В Анкаре осудили задержание двух сотрудников турецкого издания в Кёльне
В Анкаре осудили задержание двух сотрудников турецкого издания в Кёльне
17 мая 2023 г. 16:08
Парламент Турции обновился на 63,49%
Парламент Турции обновился на 63,49%
17 мая 2023 г. 15:43
В Тамбове из торгового центра украли банкомат ВТБ
В Тамбове из торгового центра украли банкомат ВТБ
17 мая 2023 г. 14:22
Путин: Запуском Решт-Астара перевозки будут обладать конкурентными преимуществами
Путин: Запуском Решт-Астара перевозки будут обладать конкурентными преимуществами
17 мая 2023 г. 13:17
Эрдоган: Молодежь – наша надежда и гарант будущего!
Эрдоган: Молодежь – наша надежда и гарант будущего!
17 мая 2023 г. 12:26
МИД Финляндии сообщил о блокировке счетов финских представительств в России
МИД Финляндии сообщил о блокировке счетов финских представительств в России
17 мая 2023 г. 12:20
В Армении задержаны двое мужчин, подозреваемых в незаконной торговле оружием в ТЦ
В Армении задержаны двое мужчин, подозреваемых в незаконной торговле оружием в ТЦ
17 мая 2023 г. 12:10
Лавров: Армения выиграла бы от развертывания миссии ОДКБ
Лавров: Армения выиграла бы от развертывания миссии ОДКБ
17 мая 2023 г. 12:08
Лавров: США советуют Еревану изгнать российскую базу, обещая обеспечивать безопасность
Лавров: США советуют Еревану изгнать российскую базу, обещая "обеспечивать безопасность"
17 мая 2023 г. 11:55
В Грузии задержали шестерых сторонников Исламского государства
В Грузии задержали шестерых сторонников "Исламского государства"
17 мая 2023 г. 11:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi