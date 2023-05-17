Georgian Airways аннулировала рейсы между Тбилиси и Москвой транзитом через Ереван

Грузинская авиакомпания Georgian Airways аннулировала рейсы между Тбилиси и Москвой транзитом через Ереван после объявления о возобновлении прямого авиасообщения между Грузией и РФ.

Грузинская авиакомпания Georgian Airways аннулировала рейсы между Тбилиси и Москвой транзитом через Ереван после объявления о возобновлении прямого авиасообщения между Грузией и РФ.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в авиакомпании в среду.

"Да, мы отменили все транзитные рейсы после 20 мая", - сказали в компании, отметив, что коммерческое отделение решает вопрос с приобретенными билетами армянской авиакомпании "Эйр Дилижанс" на транзитные рейсы через Ереван и до конца дня пассажиры получат информацию.

При этом в Georgian Airways заверили, что рейсы через Ереван, которые были запланированы на даты до 20 мая, будут выполнены.

Ранее Агентство гражданской авиации Грузии сообщило, что Georgian Airways приступает к выполнению регулярных полетов по направлению Тбилиси-Москва-Тбилиси с 20 мая с частотой семь раз в неделю. Вечером того же дня на сайте авиакомпании открылась продажа билетов в направлении Москвы. При этом пропали из продажи рейсы "Эйр Дилижанс" транзитом через Ереван, которые прежде продавались на сайте Georgian Airways.