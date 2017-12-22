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    Георги Квирикашвили: Уверен в том, что азербайджанская молодежь Грузии образована и способна

    Нет никаких проблем в обеспечении их работой в государственных, правительственных и муниципальных структурах Грузии

    Тбилиси. 22 декабря. REPORT.AZ/ “В прошлом году я встретился с представителями азербайджанской молодежи, которые живут в Грузии. Тогда уже я убедился насколько они образованы и способны".

    Как передает грузинское бюро Report, об этом сказал премьер-министр Грузии Георги Квирикашвили, выразив свое отношение по поводу вопроса, поднятого депутатом Саваланом Мирзяевым, об обеспечении работой представителей азербайджанской молодежи.

    Премьер-министр сказал: "Могу сказать, что Савалан Мирзяев работал помощником премьер-министра. А сейчас он продолжает свою деятельность в активной политике. Это пример представителям нашей азербайджанской молодежи".

    Грузинский премьер-министр сказал, что нет никаких проблем в обеспечении работой представителей азербайджанской молодежи в государственных, правительственных и муниципальных структурах Грузии. 

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