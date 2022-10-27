Генштаб: За сутки ВСУ уничтожили 320 российских военнослужащих, 19 БПЛА

Генштаб: За сутки ВСУ уничтожили 320 российских военнослужащих, 19 БПЛА

За сутки ВС Украины ликвидировали 320 российских военнослужащих. С начала полномасштабных боевых действий общие потери ВС России более 69 220 тыс. оккупантов.

https://static.report.az/photo/ac0543bf-8fdc-32b5-8daa-185a213032fd.jpg https://static.report.az/photo/ac0543bf-8fdc-32b5-8daa-185a213032fd.jpg

За сутки ВС Украины ликвидировали 320 российских военнослужащих. С начала полномасштабных боевых действий общие потери ВС России более 69 220 тыс. оккупантов. Об этом передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВСУ. На 27 октября общие потери ВС РФ составили: танки - 2 631 (+3) ед., боевые бронированные машины - 5 364 (+13), артиллерийские системы - 1 690 (+4), РСЗО - 379, средства ПВО - 192, самолеты - 271, вертолеты - 249 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 398 (+19), крылатые ракеты - 351 (+1), корабли /катера - 16, автомобильная техника и автоцистерны - 4 078 (+2), специальная техника - 150 (+1). Подпишитесь на наш Telegram канал