О нас

Генштаб: За сутки ВСУ уничтожили 320 российских военнослужащих, 19 БПЛА

Генштаб: За сутки ВСУ уничтожили 320 российских военнослужащих, 19 БПЛА За сутки ВС Украины ликвидировали 320 российских военнослужащих. С начала полномасштабных боевых действий общие потери ВС России более 69 220 тыс. оккупантов.
В регионе
27 октября 2022 г. 10:13
Генштаб: За сутки ВСУ уничтожили 320 российских военнослужащих, 19 БПЛА

За сутки ВС Украины ликвидировали 320 российских военнослужащих. С начала полномасштабных боевых действий общие потери ВС России более 69 220 тыс. оккупантов.

Об этом передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

На 27 октября общие потери ВС РФ составили: танки - 2 631 (+3) ед., боевые бронированные машины - 5 364 (+13), артиллерийские системы - 1 690 (+4), РСЗО - 379, средства ПВО - 192, самолеты - 271, вертолеты - 249 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 398 (+19), крылатые ракеты - 351 (+1), корабли /катера - 16, автомобильная техника и автоцистерны - 4 078 (+2), специальная техника - 150 (+1).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке General Staff of Ukraine reveals Russia's losses

Самое читаемое

В Азербайджане на проекты возобновляемой энергии будут выделяться льготные кредиты и гранты
В Азербайджане на проекты возобновляемой энергии будут выделяться льготные кредиты и гранты
20 октября 2022 г. 11:49
«Aimchess Rapid»: Мамедъяров проиграл в первый день финала
«Aimchess Rapid»: Мамедъяров проиграл в первый день финала
20 октября 2022 г. 23:08
Подготовлены медали предстоящего в Баку Кубка мира по греко-римской борьбе
ФотоПодготовлены медали предстоящего в Баку Кубка мира по греко-римской борьбе
21 октября 2022 г. 19:26
Серия А: «Наполи» обыграл «Рому»
Серия А: «Наполи» обыграл «Рому»
24 октября 2022 г. 00:45
Поток туристов из Азербайджана увеличился почти вдвое
Поток туристов из Азербайджана увеличился почти вдвое
24 октября 2022 г. 15:51
Стали известны условия возвращения Роналду в состав Манчестер Юнайтед
Стали известны условия возвращения Роналду в состав "Манчестер Юнайтед"
24 октября 2022 г. 21:26
Стоимость золота продемонстрировала стабильность в ожидании действий от ФРС США
Стоимость золота продемонстрировала стабильность в ожидании действий от ФРС США
25 октября 2022 г. 09:53
Поставку газа в Узбекистане полностью цифровизируют
Поставку газа в Узбекистане полностью цифровизируют
25 октября 2022 г. 16:07
В Джалилабаде столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
ФотоВ Джалилабаде столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
25 октября 2022 г. 21:30
Фарид Гаибов принял участие в 17-й конференции ответственных за спорт министров СЕ в Анталье
ФотоФарид Гаибов принял участие в 17-й конференции ответственных за спорт министров СЕ в Анталье
26 октября 2022 г. 16:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi