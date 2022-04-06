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Генштаб ВСУ заявил об угрозе наступления РФ из непризнанного Приднестровья

Генштаб ВСУ заявил об угрозе наступления РФ из непризнанного Приднестровья В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины не исключают использования территории Приднестровья для поддержки наступления на Южнобугском направлении.
В регионе
6 апреля 2022 г. 09:31
Генштаб ВСУ заявил об угрозе наступления РФ из непризнанного Приднестровья

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины не исключают использования территории Приднестровья для поддержки наступления на Южнобугском направлении.

Об этом передает Report со ссылкой на УНИАН.

"Основные усилия противник сосредотачивает на подготовке к наступательной операции, целью которой является установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

Продолжает сохраняться угроза применения противником ракетного вооружения морского, воздушного и наземного базирования. Оккупанты наносят огневое поражение по объектам оборонного комплекса, логистической инфраструктуры и жилым кварталам городов", - сказана в сообщении Генштаба ВСУ.

"Одновременно враг пытается улучшить тактическое положение на Южнобугском направлении. Не исключается использование территории самопровозглашенной приднестровско-молдавской республики для поддержки наступательной операции на указанном направлении. На аэродроме Тирасполь осуществляется подготовка для приема самолетов", - сказано в сообщении.

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