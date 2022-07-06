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Генштаб ВСУ: Защитники Украины жестко подавили попытку наступления РФ

Генштаб ВСУ: Защитники Украины жестко подавили попытку наступления РФ Украинские войска жестко подавили попытку наступления российских войск в направлении Лозового в Донецкой области.
В регионе
6 июля 2022 г. 09:48
Генштаб ВСУ: Защитники Украины жестко подавили попытку наступления РФ

Украинские войска жестко подавили попытку наступления российских войск в направлении Лозового в Донецкой области.

Как сообщает Report со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"На Южнобугском направлении вражеская артиллерия вела обстрелы в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Князевка, Николаевка, Тополиное, Кобзарцы, Благодатное, Шевченково, Лупарево", - говорится в сообщении.

Российские войска продолжают наносить ракетные удары по объектам в Николаевской области, угроза их продолжения остается. "В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины удерживает в море четыре носителя высокоточного оружия", - говорится в сообщении.

Попытку наступления захватчиков в направлении Лозового украинские воины жестко подавили, противник продолжает меры по восполнению потери, отмечает Генштаб ВСУ.

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