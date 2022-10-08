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Генштаб ВСУ: За сутки уничтожены вертолет и 12 БПЛА ВС России

Генштаб ВСУ: За сутки уничтожены вертолет и 12 БПЛА ВС России За минувшие сутки ВС Украины уничтожили российский вертолет и 12 беспилотников. На 8 октября общие потери ВС России составили свыше 62 тыс. человек (за сутки 30 военнослужащих).
В регионе
8 октября 2022 г. 11:11
Генштаб ВСУ: За сутки уничтожены вертолет и 12 БПЛА ВС России

За минувшие сутки ВС Украины уничтожили российский вертолет и 12 беспилотников. На 8 октября общие потери ВС России составили свыше 62 тыс. человек (за сутки 30 военнослужащих).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Кроме того, потери ВС РФ составили: танки - 2 472 (+66), боевые бронированные машины - 5 111 (+18), артиллерийские системы - 1 459 (+4), РСЗО - 345 (+1), средства ПВО - 180 (+3), самолеты - 266, вертолеты - 234 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 079 (+12), крылатые ракеты - 246, корабли/катера - 15, автомобильная техника и автоцистерны - 3 875 (+13), специальная техника - 136 (+1).

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Версия на английском языке General Staff of Ukraine reveals Russia’s losses

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