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Генштаб ВСУ: За сутки уничтожены 8 воздушных целей ВС России

Генштаб ВСУ: За сутки уничтожены 8 воздушных целей ВС России За предыдущие сутки подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил и Сухопутных войск были поражены 8 воздушных целей: один самолет, одна крылатая ракета и шесть БПЛА оперативно-тактического уровня.
В регионе
28 апреля 2022 г. 09:25
Генштаб ВСУ: За сутки уничтожены 8 воздушных целей ВС России

За предыдущие сутки подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил и Сухопутных войск были поражены 8 воздушных целей: один самолет, одна крылатая ракета и шесть БПЛА оперативно-тактического уровня.

Как передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВС Украины, только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 6 атак врага, уничтожены 5 танков, 1 артиллерийская система, 22 единицы бронированной техники, 1 автомобиль и 1 зенитная установка.

"Противник продолжает наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом. Он наращивает темпы проведения наступательной операции. Практически по всем направлениям российские войска оказывают интенсивное огневое воздействие. Наибольшая активность наблюдается в Слобожанском и Донецком направлениях.

Путем содержания соответствующего комплекта войск, противник пытается обеспечить содержание резервов ВС Украины на Северском направлении и не допустить их перемещения в Восточную операционную зону.

На Слобожанском направлении группировка противника продолжает наносить удары и огневого поражения артиллерией по городу Харькову.

Основные усилия сосредоточены на Изюмском направлении. Силами имеющихся подразделений противник пытается провести наступление в направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Андреевка – Большая Камышеваха.

С целью усиления наступающей группировки в город Изюм ВС РФ дополнительно переместили подразделения воздушно-десантных войск, а также до 500 единиц техники.

На Донецком направлении группировка противника продолжает ведение активных действий на линии столкновения. Основные усилия сосредоточены на оцеплении группировки войск Сил обороны.

На Таврическом направлении подразделения противника продолжают проведение демонстрационных действий и маневров с целью введения в заблуждение и недопущения опрокидывания наших войск на другие направления. Противник продолжает использовать аэродрома Мелитополь для базирования и полетов самолетов штурмовой авиации Су-25, ударных вертолетов Ка-52 и транспортно-боевых Ми-8.

На Южнобужском направлении группировка противника основные усилия сосредотачивается на направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог.
Враг в результате штурмовых действий закрепился в районе населенного пункта Таврическое, пытается производить огненное поражение по позициям наших войск в районах населенных пунктов Александровка и Новая Заря. В районах населенных пунктов Станислав и Молодецкое наращивают подразделения реактивной и ствольной артиллерии", - сказано в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Baş Qərargah: "Rusiyanın 8 hava hədəfi məhv edilib"

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