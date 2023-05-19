Генштаб ВСУ: За сутки уничтожены 4 танка, 12 артиллерийских систем и 10 БПЛА

Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали 660 российских военнослужащих.
Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Сообщается, что общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 19 мая 2023 года ориентировочно составили: около 201 тыс. 760 (+660) человек, 3 777 (+4) единиц танков, 7 377 (+4) боевых бронированных машин, 3 210 (+12) артиллерийских систем, 564 (+1) РСЗО, 319 (+1) средства ПВО, 308 самолетов, 294 вертолетов, 2 769 (+10) БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 011 (+21) крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 6 083 (+10) автомобильной техники и автоцистерн, 419 (+1) специальной техники.
"Российские войска сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за минувшие сутки произошло 29 боевых столкновений на указанных участках фронта. Самые горячие бои ведутся за Бахмут и Марьинку", - отмечается в сообщении Генштаба ВСУ.