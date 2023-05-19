Генштаб ВСУ: За сутки уничтожены 4 танка, 12 артиллерийских систем и 10 БПЛА

Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали 660 российских военнослужащих.

Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали 660 российских военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Сообщается, что общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 19 мая 2023 года ориентировочно составили: около 201 тыс. 760 (+660) человек, 3 777 (+4) единиц танков, 7 377 (+4) боевых бронированных машин, 3 210 (+12) артиллерийских систем, 564 (+1) РСЗО, 319 (+1) средства ПВО, 308 самолетов, 294 вертолетов, 2 769 (+10) БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 011 (+21) крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 6 083 (+10) автомобильной техники и автоцистерн, 419 (+1) специальной техники.

"Российские войска сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за минувшие сутки произошло 29 боевых столкновений на указанных участках фронта. Самые горячие бои ведутся за Бахмут и Марьинку", - отмечается в сообщении Генштаба ВСУ.