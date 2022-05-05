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Генштаб ВСУ: За сутки уничтожено 4 российских БПЛА, 2 самолета

Генштаб ВСУ: За сутки уничтожено 4 российских БПЛА, 2 самолета За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных сил и Сухопутных войск Украины были поражены 9 воздушных целей: 4 БПЛА и 3 крылатых ракет противника, 2 самолета.
В регионе
5 мая 2022 г. 09:14
Генштаб ВСУ: За сутки уничтожено 4 российских БПЛА, 2 самолета

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных сил и Сухопутных войск Украины были поражены 9 воздушных целей: 4 БПЛА и 3 крылатых ракет противника, 2 самолета.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отражены 11 атак врага, уничтожены 5 танков, 7 единиц боевой бронированной техники и 5 единиц автомобильной техники противника.

"Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля территории Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора с временно оккупированным украинским Крымом.

Одновременно противник провоцирует напряженность в Приднестровском регионе Молдовы. Осуществляет перегруппировку войск в отдельных направлениях, принимает меры по пополнению запасов. Пытается улучшить тактическое положение своих подразделений.

На Слобожанском направлении противник продолжает обстрелы города Харькова и разведывает позиции подразделений Сил обороны. В районе севернее города Изюм продолжает артиллерийские и минометные обстрелы.

Подразделения противника пытаются вести наступательные действия в Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях. На Авдеевском и Кураховском направлениях враг продолжает обстреливать позиции защитников Украины.

В районе города Мариуполь основные усилия российские войска сосредоточивают на блокировке и попытках уничтожения наших подразделений в районе "Азовстали". При поддержке авиации противник возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода.

Благодаря успешным действиям украинских защитников и защитниц противник потерял контроль над несколькими населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей", - сказано в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna MN: "Rusiya Silahlı Qüvvələri Moldovanın Dnestryanı bölgəsində gərginlik yaradırlar"

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