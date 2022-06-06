Генштаб ВСУ: За сутки сбиты самолет и вертолет ВС РФ

С начала полномасштабных действий в Украине потери российских войск составили 31 250 человек.

С начала полномасштабных действий в Украине потери российских войск составили 31 250 человек.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВС Украины.

"Боевые потери противника на 6 июня ориентировочно составили: Танки - 1 386, боевые бронированные машины - 3 400, артиллерийские системы - 690, РСЗО - 207, средства ПВО - 96, самолеты - 211, вертолеты - 176, БПЛА оперативно - тактического уровня - 551, крылатые ракеты - 125, корабли / катера - 13, автомобильная техника и автоцистерны - 2 395, специальная техника - 53", - сказано в сообщении.

За сутки сбиты один российский самолет и один вертолет.

Генштаб ВСУ отмечает, что больше всего за сутки ВС РФ понесли потери на Словянском направлении.