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Генштаб ВСУ: За сутки сбиты самолет и вертолет ВС РФ

Генштаб ВСУ: За сутки сбиты самолет и вертолет ВС РФ С начала полномасштабных действий в Украине потери российских войск составили 31 250 человек.
В регионе
6 июня 2022 г. 11:11
Генштаб ВСУ: За сутки сбиты самолет и вертолет ВС РФ

С начала полномасштабных действий в Украине потери российских войск составили 31 250 человек.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВС Украины.

"Боевые потери противника на 6 июня ориентировочно составили: Танки - 1 386, боевые бронированные машины - 3 400, артиллерийские системы - 690, РСЗО - 207, средства ПВО - 96, самолеты - 211, вертолеты - 176, БПЛА оперативно - тактического уровня - 551, крылатые ракеты - 125, корабли / катера - 13, автомобильная техника и автоцистерны - 2 395, специальная техника - 53", - сказано в сообщении.

За сутки сбиты один российский самолет и один вертолет.

Генштаб ВСУ отмечает, что больше всего за сутки ВС РФ понесли потери на Словянском направлении.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: "Son sutkada Rusiyanın 1 təyyarəsi və 1 helikopteri məhv edilib"

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