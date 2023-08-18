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Генштаб ВСУ: За сутки произошли 33 боестолкновения с ВС РФ

Генштаб ВСУ: За сутки произошли 33 боестолкновения с ВС РФ На разных направлениях фронта за прошедшие сутки произошли 33 боевых столкновения между украинскими и российскими ВС.
В регионе
18 августа 2023 г. 10:19
Генштаб ВСУ: За сутки произошли 33 боестолкновения с ВС РФ

На разных направлениях фронта за прошедшие сутки произошли 33 боевых столкновения между украинскими и российскими ВС.

Как передает Report, об этом сообщил Генштаб ВСУ в соцсетях.

"За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 53 авиационных удара, совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения", сказано в сообщении.

Силы обороны Украины продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

"Авиация Сил обороны в течение минувших суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 - по зенитно-ракетным комплексам. Также нашими защитниками уничтожены 2 российских ударных вертолета Ка-52 и 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 2 склада боеприпасов и 1 станцию ​​РЭБ противника", - отмечается в сообщении.

В Генштабе также предупредили, что вероятность ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

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