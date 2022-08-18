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Генштаб ВСУ: За сутки потери ВС России составили 200 военнослужащих

Генштаб ВСУ: За сутки потери ВС России составили 200 военнослужащих За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) ликвидировали еще 200 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий ВС России потеряла 44 300 военнослужащих.
В регионе
18 августа 2022 г. 11:31
Генштаб ВСУ: За сутки потери ВС России составили 200 военнослужащих

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) ликвидировали еще 200 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий ВС России потеряла 44 300 военнослужащих.

Об этом передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

На 18 августа общие потери ВС РФ составили: танки - 1 889 ед., боевые бронированные машины - 4 179, артиллерийские системы - 1 010, РСЗО - 265, средства ПВО - 136, самолеты - 234, вертолеты - 197, БПЛА оперативно-тактического уровня - 793, крылатые ракеты - 190, корабли / катера - 15, автомобильная техника и автоцистерны - 3 061, специальная техника - 93.

Наибольшие потери за прошедшие сутки российские войска понесли на Донецком направлении.

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