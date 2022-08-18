Генштаб ВСУ: За сутки потери ВС России составили 200 военнослужащих

Генштаб ВСУ: За сутки потери ВС России составили 200 военнослужащих

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) ликвидировали еще 200 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий ВС России потеряла 44 300 военнослужащих.

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