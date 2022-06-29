О нас

Генштаб ВСУ: За сутки потери ВС РФ составили 200 человек

Генштаб ВСУ: За сутки потери ВС РФ составили 200 человек За сутки потери ВС России составили около 200 человек. С начала боевых действий в Украине общие потери составили 35 450 военнослужащих.
В регионе
29 июня 2022 г. 10:40
Генштаб ВСУ: За сутки потери ВС РФ составили 200 человек

За сутки потери ВС России составили около 200 человек. С начала боевых действий в Украине общие потери составили 35 450 военнослужащих.

Об этом передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВС Украины.

На 29 июня общие боевые потери ВС РФ составили: танки - 1 572, боевые бронированные машины - 3 720, артиллерийские системы - 7 81, РСЗО - 246, средства ПВО - 103, самолеты - 217, вертолеты - 185, БПЛА оперативно-тактического уровня - 640, крылатые ракеты - 142, корабли / катера - 14, специальная техника - 61.

По данным Генштаба ВСУ, наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı Rusiya itkilərinin sayını açıqlayıb

Другие новости из категории

В адрес Гурбангулы Бердымухамедова начали поступать поздравительные послания
В адрес Гурбангулы Бердымухамедова начали поступать поздравительные послания
29 июня 2022 г. 10:48
Генпрокуратура Украины обнародовало число погибших детей из-за боевых действий
Генпрокуратура Украины обнародовало число погибших детей из-за боевых действий
29 июня 2022 г. 10:13
На границе с Афганистаном погиб иранский пограничник
На границе с Афганистаном погиб иранский пограничник
29 июня 2022 г. 09:33
Байден и Эрдоган встретятся на полях саммита НАТО
Байден и Эрдоган встретятся на полях саммита НАТО
29 июня 2022 г. 06:56
Рахмон и Путин обсудили расширение сотрудничества Таджикистана и России
Рахмон и Путин обсудили расширение сотрудничества Таджикистана и России
29 июня 2022 г. 03:37
В Турции заявили, что Швеция и Финляндия согласились на сотрудничество с Анкарой
В Турции заявили, что Швеция и Финляндия согласились на сотрудничество с Анкарой
28 июня 2022 г. 23:05
Завтра в Анкаре состоятся политические консультации представителей МИД Турции и Швеции
Завтра в Анкаре состоятся политические консультации представителей МИД Турции и Швеции
28 июня 2022 г. 21:33
Президент России прибыл в Таджикистан
Президент России прибыл в Таджикистан
28 июня 2022 г. 17:27
Суд Бишкека оправдал Атамбаева по делу о беспорядках осенью 2020 года
Суд Бишкека оправдал Атамбаева по делу о беспорядках осенью 2020 года
28 июня 2022 г. 17:06
В Ашхабаде состоялась встреча министров иностранных дел прикаспийских государств
В Ашхабаде состоялась встреча министров иностранных дел прикаспийских государств
28 июня 2022 г. 16:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi