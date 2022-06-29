Генштаб ВСУ: За сутки потери ВС РФ составили 200 человек

За сутки потери ВС России составили около 200 человек. С начала боевых действий в Украине общие потери составили 35 450 военнослужащих.

За сутки потери ВС России составили около 200 человек. С начала боевых действий в Украине общие потери составили 35 450 военнослужащих.

Об этом передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВС Украины.

На 29 июня общие боевые потери ВС РФ составили: танки - 1 572, боевые бронированные машины - 3 720, артиллерийские системы - 7 81, РСЗО - 246, средства ПВО - 103, самолеты - 217, вертолеты - 185, БПЛА оперативно-тактического уровня - 640, крылатые ракеты - 142, корабли / катера - 14, специальная техника - 61.

По данным Генштаба ВСУ, наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.