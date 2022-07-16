Генштаб ВСУ: За сутки потери ВС РФ составили 140 человек

Потери ВС России в Украине за сутки составили 140 военнослужащих.

Потери ВС России в Украине за сутки составили 140 военнослужащих.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 38 140 человек. Также было ликвидировано: 1 677 танков, 3 874 боевых бронированных машин, 846 артиллерийских систем, 247 РСЗО, 109 средств ПВО, 220 самолетов, 188 вертолетов, 687 БПЛА оперативно-тактического уровня, 162 крылатые ракеты, 15 кораблей/катеров, 2 735 автомобильной техники и автоцистерн, 68 единиц спецтехники", - сказано в сообщении.

Наибольшие потери за прошедшие сутки ВС РФ понес на Бахмутском направлении.