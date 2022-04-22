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Генштаб ВСУ: За сутки потери российских войск составило 250 человек

Генштаб ВСУ: За сутки потери российских войск составило 250 человек За прошедшие сутки российская батальонно-тактическая группа 136-й отдельной мотострелковой бригады 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, которая действовала на Кураховском направлении, понесла значительные потери - до 250 человек и 10 единиц ре
В регионе
22 апреля 2022 г. 09:16
Генштаб ВСУ: За сутки потери российских войск составило 250 человек

За прошедшие сутки российская батальонно-тактическая группа 136-й отдельной мотострелковой бригады 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, которая действовала на Кураховском направлении, понесла значительные потери - до 250 человек и 10 единиц реактивных и ствольных артиллерийских систем.

Как передает Report, об этом сказано в сообщении Генштаба ВС Украины в Facebook.

"По имеющейся информации, личный состав 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, который участвовал в боевых действий на территории Украины, не получил так называемые "боевые" средства за март. Из-за этого военнослужащие высказывают недовольство и возмущение.

Вместе с тем противник с целью предотвращения срыва весенней призывной кампании на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым планируют запретить с 30 апреля выезд и въезд на полуостров", - сказано в сообщении.

На территории Донецкой и Луганской областей за сутки сбито десять атак российских войск, уничтожено 6 танков, 8 единиц бронетехники и 15 единиц автомобильной техники, четыре артиллерийские системы.

Пятнадцать воздушных целей уничтожено ВВС Украины вместе с зенитниками Сухопутных и бронетанковых войск, морской пехоты и Нацгвардией за предыдущие сутки: 9 БПЛА, по 3 самолета и вертолета.

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Версия на английском языке General Staff of Ukraine’s Armed Forces: Russia lost up to 250 men

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