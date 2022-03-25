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Генштаб ВСУ: За сутки отражены девять атак и обезврежены 200 российских военных

Генштаб ВСУ: За сутки отражены девять атак и обезврежены 200 российских военных Генштаб ВС Украины обнародовал данные о потерях российских войск за последние сутки.
В регионе
25 марта 2022 г. 09:40
Генштаб ВСУ: За сутки отражены девять атак и обезврежены 200 российских военных

Генштаб ВС Украины обнародовал данные о потерях российских войск за последние сутки.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 25 марта.

"В течение предыдущих суток отбиты 9 атак противника, уничтожены 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники и 9 артиллерийских систем. Противник потерял более 200 военнослужащих. Подразделениями противовоздушной обороны сбито 2 российских самолета и 2 БПЛА. Группировкой Воздушных сил Вооруженных сил Украины за предыдущие сутки было поражено 6 воздушных целей врага: 1 самолет, 1 БПЛА и 4 крылатые ракеты", - говорится в сообщении.

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