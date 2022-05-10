Генштаб ВСУ: За сутки отражены 15 атак ВС России, уничтожено 9 танков

За предыдущие сутки на территории Донецкой и Луганской областей Украины ВСУ успешно отбиты 15 атак ВС России, уничтожены 1 зенитный ракетный комплекс, 9 танков, 3 артиллерийские системы, 25 единиц боевой бронированной техники, 3 единицы специальной инжене

За предыдущие сутки на территории Донецкой и Луганской областей Украины ВСУ успешно отбиты 15 атак ВС России, уничтожены 1 зенитный ракетный комплекс, 9 танков, 3 артиллерийские системы, 25 единиц боевой бронированной техники, 3 единицы специальной инженерной техники и 3 автомобиля.

Как передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВСУ, ВС РФ проводят наступательные действия на востоке Украины с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.

"Основные усилия авиационной группировки противник сосредотачивает на поддержке действий подразделений в восточной операционной зоне: на Слобожанском, Донецком направлениях и в районе завода "Азовсталь". Продолжается применение артиллерии практически вдоль всей линии соприкосновения.

На Северском направлении противник продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Совершил обстрелы с применением реактивных систем залпового огня района приграничных населенных пунктов Большая Писаревка, Белополье, Краснополье и Юнаковка Сумской области.

В Мариуполе враг артиллерией и ударами авиации продолжает уничтожать инфраструктуру завода "Азовсталь". Продолжаются боевые действия.

Корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции районов боевых действий, ведению разведки, нанесению ракетных ударов по важным объектам гражданской и военной инфраструктуры Украины, поддержке подразделений на приморском направлении и блокированию гражданского судоходства", - сказано в сообщении.