О нас
Аудио новости

Генштаб ВСУ: За сутки отражены 12 атак ВС России, уничтожено 10 танков

Генштаб ВСУ: За сутки отражены 12 атак ВС России, уничтожено 10 танков На территории Украины в составлении боевых задач задействовано 87 батальонных тактических групп ВС России.
В регионе
121
18 апреля 2022 г. 10:04
Генштаб ВСУ: За сутки отражены 12 атак ВС России, уничтожено 10 танков

На территории Украины в составлении боевых задач задействовано 87 батальонных тактических групп ВС России.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"На территории Донецкой и Луганской областей за прошедшие сутки были отражены 12 атак противника, уничтожено 10 танков, 15 единиц бронетехники и по 5 единиц автомобильной техники и артиллерийской системы "Т". За сутки группировки ВСУ вывели из строя 5 воздушных целей: по одному самолету и БПЛА и 3 вертолета", - сказано в сообщении.

Генштаб сообщил, что ВС РФ не прекращают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры Украины.

"На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал, признаков формирования наступательных группировок не выявлены. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по покрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. В указанных районах противник ведет радиоэлектронную разведку. С территории Республики Беларусь фиксуется железный транспорт пострадавших бронетанковых войск Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке General Staff: Ukraine destroyed 10 Russian tanks, 3 helicopters
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: "Ötən gün Rusiyanın 10 tankını, 3 helikopterini məhv etmişik"

Самое важное

V Съезд азербайджанцев мира будет проведен в Шуше
V Съезд азербайджанцев мира будет проведен в Шуше
18 апреля 2022 г. 10:02
Минздрав призвал людей младше 22 лет не потреблять энергетические напитки
Минздрав призвал людей младше 22 лет не потреблять энергетические напитки
16 апреля 2022 г. 14:53
Следующее заседание Совета религиозных лидеров стран-членов ОТГ пройдет в Азербайджане
Следующее заседание Совета религиозных лидеров стран-членов ОТГ пройдет в Азербайджане
15 апреля 2022 г. 19:49
Заведено уголовное дело по факту вмешательства в процесс продажи квартир MİDA
Заведено уголовное дело по факту вмешательства в процесс продажи квартир MİDA
15 апреля 2022 г. 10:11
Азербайджан направил очередную партию гуманитарной помощи для украинских беженцев
ФотоАзербайджан направил очередную партию гуманитарной помощи для украинских беженцев
15 апреля 2022 г. 09:31
Эди Рама: Албания всегда поддерживает Азербайджан
Эди Рама: Албания всегда поддерживает Азербайджан
14 апреля 2022 г. 19:42
Ильхам Алиев: Сегодня значение Южного газового коридора видно более отчетливо
Ильхам Алиев: Сегодня значение Южного газового коридора видно более отчетливо
14 апреля 2022 г. 19:40
В Азербайджане женщины также смогут проводить религиозные обряды
В Азербайджане женщины также смогут проводить религиозные обряды
14 апреля 2022 г. 18:44
50 фотографий 50-ти дней российско-украинской войны 
Фото50 фотографий 50-ти дней российско-украинской войны 
14 апреля 2022 г. 18:32
Названо число военнослужащих, получивших ранения в Отечественной войне
Названо число военнослужащих, получивших ранения в Отечественной войне
14 апреля 2022 г. 16:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi