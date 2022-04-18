Генштаб ВСУ: За сутки отражены 12 атак ВС России, уничтожено 10 танков

На территории Украины в составлении боевых задач задействовано 87 батальонных тактических групп ВС России.

На территории Украины в составлении боевых задач задействовано 87 батальонных тактических групп ВС России.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"На территории Донецкой и Луганской областей за прошедшие сутки были отражены 12 атак противника, уничтожено 10 танков, 15 единиц бронетехники и по 5 единиц автомобильной техники и артиллерийской системы "Т". За сутки группировки ВСУ вывели из строя 5 воздушных целей: по одному самолету и БПЛА и 3 вертолета", - сказано в сообщении.

Генштаб сообщил, что ВС РФ не прекращают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры Украины.

"На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал, признаков формирования наступательных группировок не выявлены. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по покрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. В указанных районах противник ведет радиоэлектронную разведку. С территории Республики Беларусь фиксуется железный транспорт пострадавших бронетанковых войск Российской Федерации", - говорится в сообщении.