Генштаб ВСУ: За сутки отражены 10 атак ВС РФ, уничтожены 12 танков

На территории Донецкой и Луганской областей Украины за сутки отражены десять атак российских войск, уничтожено 12 танков, 28 единиц бронетехники, 1 артиллерийская система.

На территории Донецкой и Луганской областей Украины за сутки отражены десять атак российских войск, уничтожено 12 танков, 28 единиц бронетехники, 1 артиллерийская система.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВС Украины.

Кроме того, группировка ВВС ВСУ отразили 9 воздушных целей, в результате чего уничтожен по 1 самолет и вертолет, 6 БПЛА разных типов и крылатая ракета.

Генштаб ВСУ отмечает, что российские войска не прекращают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины.

"Из Харьковской области в пункт постоянной дислокации (поселение Солоты Белгородской области), в связи с большими потерями противник вывел батальонную тактическую группу 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа для восстановления боеспособности", - сказано в сообщении.

ВС РФ ведут боевые действия в районе населенных пунктов Великая Новоселка, Ровнополь и Сторожево.

"На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на содержании занимаемых рубежей, совершает обстрелы позиций наших войск.

В дальнейшем российские войска продолжат атаковать позиции наших войск и осуществлять боевые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области", - отмечает Генштаб ВСУ.