О нас
Аудио новости

Генштаб ВСУ: За сутки отражены 10 атак ВС РФ, уничтожены 12 танков

Генштаб ВСУ: За сутки отражены 10 атак ВС РФ, уничтожены 12 танков На территории Донецкой и Луганской областей Украины за сутки отражены десять атак российских войск, уничтожено 12 танков, 28 единиц бронетехники, 1 артиллерийская система.
В регионе
20 апреля 2022 г. 09:52
Генштаб ВСУ: За сутки отражены 10 атак ВС РФ, уничтожены 12 танков

На территории Донецкой и Луганской областей Украины за сутки отражены десять атак российских войск, уничтожено 12 танков, 28 единиц бронетехники, 1 артиллерийская система.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВС Украины.

Кроме того, группировка ВВС ВСУ отразили 9 воздушных целей, в результате чего уничтожен по 1 самолет и вертолет, 6 БПЛА разных типов и крылатая ракета.

Генштаб ВСУ отмечает, что российские войска не прекращают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины.

"Из Харьковской области в пункт постоянной дислокации (поселение Солоты Белгородской области), в связи с большими потерями противник вывел батальонную тактическую группу 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа для восстановления боеспособности", - сказано в сообщении.

ВС РФ ведут боевые действия в районе населенных пунктов Великая Новоселка, Ровнополь и Сторожево.

"На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на содержании занимаемых рубежей, совершает обстрелы позиций наших войск.
В дальнейшем российские войска продолжат атаковать позиции наших войск и осуществлять боевые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области", - отмечает Генштаб ВСУ.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке General Staff of Ukraine announces latest situation on front
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı cəhbədəki son durumu açıqlayıb

Самое важное

Спикер ММ: Азербайджан проводит восстановительную работу по возвращению вынужденных переселенцев на родные земли
Спикер ММ: Азербайджан проводит восстановительную работу по возвращению вынужденных переселенцев на родные земли
19 апреля 2022 г. 21:53
Спикер: Армения подвергла вандализму все наши исторические, культурные и религиозные памятники
Спикер: Армения подвергла вандализму все наши исторические, культурные и религиозные памятники
19 апреля 2022 г. 21:00
В связи с «Тертерским делом» арестованы еще несколько человек
В связи с «Тертерским делом» арестованы еще несколько человек
19 апреля 2022 г. 15:53
Закир Гасанов выразил соболезнования Хулуси Акару
Закир Гасанов выразил соболезнования Хулуси Акару
19 апреля 2022 г. 13:16
Вице-спикер Милли Меджлиса: V Съезд азербайджанцев мира в Шуше – международное событие
Вице-спикер Милли Меджлиса: V Съезд азербайджанцев мира в Шуше – международное событие
19 апреля 2022 г. 12:36
Госдеп США поставил жирную точку на Минской группе ОБСЕ
Госдеп США поставил жирную точку на Минской группе ОБСЕ
19 апреля 2022 г. 11:02
Эрдоган: Освобождение азербайджанских земель создает важную возможность для мира в нашем регионе
Эрдоган: Освобождение азербайджанских земель создает важную возможность для мира в нашем регионе
18 апреля 2022 г. 22:09
В Кяльбаджаре на пути движения автобуса с 20 пассажирами обнаружена мина
В Кяльбаджаре на пути движения автобуса с 20 пассажирами обнаружена мина
18 апреля 2022 г. 14:43
В Азербайджане религиозным структурам выделена финансовая помощь
В Азербайджане религиозным структурам выделена финансовая помощь
18 апреля 2022 г. 14:12
Резня в Башлыбеле глазами очевидцев
ФотоРезня в Башлыбеле глазами очевидцев
18 апреля 2022 г. 13:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi