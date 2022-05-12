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Генштаб ВСУ: За сутки на территории Донецкой и Луганской областей отражены 9 атак ВС РФ

Генштаб ВСУ: За сутки на территории Донецкой и Луганской областей отражены 9 атак ВС РФ ВС России не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля территории Донецкой, Луганской и Херсонской областей и содержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.
В регионе
12 мая 2022 г. 09:12
Генштаб ВСУ: За сутки на территории Донецкой и Луганской областей отражены 9 атак ВС РФ

ВС России не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля территории Донецкой, Луганской и Херсонской областей и содержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

Как передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВС Украины, на Волынском, Полесском и Северском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики продолжают выполнение задач по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов по объектам на территории нашего государства с территории Беларуси.

"На Слобожанском направлении противник осуществляет перегруппировку войск с целью недопущения дальнейшего продвижения наших войск в направлении государственной границы Украины. В районах севернее города Харькова враг обстреливает из артиллерии подразделения наших войск с целью нанесения потерь в живой силе, вооружении и военной технике.

На Славянском направлении оккупанты осуществляют перегруппировку войск для возобновления наступления на Барвенково и Славянск. Для усиления передовых подразделений противник совершил перемещение батальонной тактической группы.

С целью доукомплектования пострадавших подразделений и логистического обеспечения группировки войск противник переместил в определенный район около 300 единиц вооружения и военной техники.

На Донецком направлении подразделения противник пытается развить наступательные действия на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях. Основной задачей остается установление полного контроля над Рубежным, захвата Лимана и Северодонецка.
На Лиманском направлении враг форсировал реку Северский Донец для введения основных сил и проведения наступления. По направлению на Северск ведет наступление в сторону Зеленой Долины и Новоселовки. Продолжаются боевые действия.

В Мариуполе основные усилия противника сосредоточены на блокировании и попытках уничтожения наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Противник не прекращает наносить авиационные удары.

В Запорожском направлении враг обстреливал подразделения наших войск из ствольной артиллерии большой мощности и реактивных систем залпового огня.
На Южнобужском и Таврическом направлениях противник пытается улучшить свое тактическое положение.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты 9 атак врага, уничтожены 8 танков, 6 единиц боевой бронированной техники, 5 автомобилей и 1 зенитная установка противника.
Подразделения противовоздушной обороны сбили четыре БПЛА типа "Орлан-10"", - сказано в сообщении Генштаба ВСУ.

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Версия на английском языке Ukraine’s forces repulse 9 Russian attacks in Donetsk, Luhansk regions

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