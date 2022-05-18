Генштаб ВСУ: За сутки на Донецком и Луганском направлениях отражены 12 атак

За сутки подразделения ПВО Сухопутных войск ВС Украины поразили 10 БПЛА оперативно-тактического уровня, зенитные ракетные подразделения ВВС уничтожили 1 БПЛА и 4 крылатые ракеты.

За сутки подразделения ПВО Сухопутных войск ВС Украины поразили 10 БПЛА оперативно-тактического уровня, зенитные ракетные подразделения ВВС уничтожили 1 БПЛА и 4 крылатые ракеты.

Как передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбили 12 атак противника, уничтожено 3 танка, три артиллерийские системы, 6 единиц боевой бронемашины и 7 машин противника.

"На Волынском, Полисском и Северском направлениях подразделения Вооруженных сил Беларусь выполняют задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Угроза ракетных и авиаударов по объектам нашей страны на территории Беларуси сохраняется.

Противник ведет артиллерийские обстрелы населенных пунктов Цыркуны, Русские Тышки, Черкасские Тышки и Пытомник.

На Донецком направлении российские войска продолжают атаковать Лиманское, Северодонецкое, Бахмутское, Авдеевское и Курахевское направления.

На Лиманском направлении противник начал наступление, чтоб установить полный контроль над населенным пунктом Дробышево и блокировать Лиман с севера.

На Бахмутском и Северодонецком направлениях противник сосредоточил в Луганской области до пятнадцати вертолетов.

В Мариуполе русский противник сосредоточил свои усилия на блокировке наших подразделений возле завода Азовсталь. Продолжает наносить артиллерийские и авиаудары.

Корабли Черноморского флота в Черном и Азовском морях продолжают выполнять задачи по изоляции зоны боевых действий, разведки и огневой поддержки в береговом направлении", - сказано в сообщении.