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Генштаб ВСУ: За сутки на Донецком и Луганском направлениях отбито 9 атак ВС РФ

Генштаб ВСУ: За сутки на Донецком и Луганском направлениях отбито 9 атак ВС РФ ВС России не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне и продолжают обстреливать объекты военной и гражданской инфраструктуры Украины.
В регионе
4 июня 2022 г. 08:58
Генштаб ВСУ: За сутки на Донецком и Луганском направлениях отбито 9 атак ВС РФ

ВС России не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне и продолжают обстреливать объекты военной и гражданской инфраструктуры Украины.

Как передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВСУ, на Харьковском направлении основные усилия российские войска сосредотачивают на удержании занятых рубежей.

"На Славянском направлении с целью снижения боевого потенциала наших войск, противник при поддержке артиллерии обстреливал населенные пункты Грушуваха, Татьяновка и Дибровное. Военные РФ также проводили штурмовые действия в направлении населенного пункта Богородичное, но безуспешно. Они вели безуспешное наступление в направлении населенного пункта Вернополье, но понесли потери.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбито 9 атак противника, уничтожено 1 танк, 1 артиллерийская система, 6 боевых бронированных машин, 2 специальных бронированных автомобиля и 3 единицы автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны сбили крылатую ракету, тактический разведывательный беспилотник "Элерон" и 2 беспилотника типа "Орлан-10".

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Версия на английском языке Ukraine says Russia's 9 attacks in Donetsk, Luhansk directions repulsed

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