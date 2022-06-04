Генштаб ВСУ: За сутки на Донецком и Луганском направлениях отбито 9 атак ВС РФ

ВС России не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне и продолжают обстреливать объекты военной и гражданской инфраструктуры Украины.

ВС России не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне и продолжают обстреливать объекты военной и гражданской инфраструктуры Украины.

Как передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВСУ, на Харьковском направлении основные усилия российские войска сосредотачивают на удержании занятых рубежей.

"На Славянском направлении с целью снижения боевого потенциала наших войск, противник при поддержке артиллерии обстреливал населенные пункты Грушуваха, Татьяновка и Дибровное. Военные РФ также проводили штурмовые действия в направлении населенного пункта Богородичное, но безуспешно. Они вели безуспешное наступление в направлении населенного пункта Вернополье, но понесли потери.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбито 9 атак противника, уничтожено 1 танк, 1 артиллерийская система, 6 боевых бронированных машин, 2 специальных бронированных автомобиля и 3 единицы автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны сбили крылатую ракету, тактический разведывательный беспилотник "Элерон" и 2 беспилотника типа "Орлан-10".