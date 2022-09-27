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Генштаб ВСУ: За сутки ликвидированы 550 российских военнослужащих

Генштаб ВСУ: За сутки ликвидированы 550 российских военнослужащих Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 550 российских военнослужащих, а также сбили самолет. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 57 750 человек.
В регионе
27 сентября 2022 г. 10:23
Генштаб ВСУ: За сутки ликвидированы 550 российских военнослужащих

Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 550 российских военнослужащих, а также сбили самолет. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС России составили 57 750 человек.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

На 27 сентября общие потери ВС РФ составили: танки - 2 306 (+16), боевые бронированные машины - 4 881 (+24), артиллерийские системы - 1 378 (+9), РСЗО - 331 (+1), средства ПВО - 175 (+3), самолеты - 261 (+1), вертолеты - 224, беспилотники оперативно-тактического уровня - 977 (+7), крылатые ракеты - 241, корабли / катера - 15, автомобильная техника и автоцистерны - 3 730 (+19), специальная техника - 131.

"За сутки наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях", - сказано в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: "Son sutkada Rusiyanın 550 hərbçisi məhv edilib"

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