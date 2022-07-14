Генштаб ВСУ: За сутки число потерь ВС России составили 300 человек

За минувшие сутки потери ВС России в Украине составили 300 военнослужащих, всего - 37 870 человек.

За минувшие сутки потери ВС России в Украине составили 300 военнослужащих, всего - 37 870 человек.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВС Украины.

По состоянию на 14 июля ВСУ ликвидировано: 1 667 танков, 3 852 боевых бронированных машин, 840 артиллерийских систем, 247 РСЗО, 109 средств ПВО, 219 самолетов, 188 вертолетов, 681 БПЛА оперативно-тактического уровня, 155 крылатых ракет, 15 кораблей, 2 704 автомобильной техники и автоцистерн, 67 специальной техники.

"Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении", - сказано в сообщении Генштаба ВСУ.