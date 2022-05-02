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Генштаб ВСУ: За прошедшие сутки уничтожены 10 БПЛА, 2 танка ВС РФ

Генштаб ВСУ: За прошедшие сутки уничтожены 10 БПЛА, 2 танка ВС РФ ВС Украины за прошедшие сутки только в Донецкой и Луганской областях за сутки отразили 10 атак российских войск, уничтожено 2 танка, 17 артиллерийских систем, 38 единиц боевой бронированной техники и 10 единиц техники.
В регионе
2 мая 2022 г. 09:37
Генштаб ВСУ: За прошедшие сутки уничтожены 10 БПЛА, 2 танка ВС РФ

ВС Украины за прошедшие сутки только в Донецкой и Луганской областях за сутки отразили 10 атак российских войск, уничтожено 2 танка, 17 артиллерийских систем, 38 единиц боевой бронированной техники и 10 единиц техники.

Как передает Report со ссылкой на Генштаб ВСУ, продолжается полномасштабная вооруженная агрессия против Украины и наступательные операции в Восточной оперативной зоне.

"Подразделения Вооруженных Сил Республики Беларусь выявлены в Волынской и Полисской областях и продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

В граничащей с Украиной Брянской области установлены усиленные административно-полицейские и контрразведывательные режимы. Контрольно-пропускные пункты расположены на основных дорогах и вблизи населенных пунктов.

На Слобожанском направлении группировка РФ продолжает обстреливать город Харьков и населенные пункты Уда и Прудянка.

На Изюмском направлении продолжаются наступательные действия противника россии на Изюмско-Барвинкове и Изюм-Словянском направлениях. Противник продолжал обстреливать наши войска.

На Донецком направлении группа российских оккупационных сил проводит наступательные операции почти по всей линии соприкосновения.

На Лиманском направлении противник обстрелял подразделения украинских войск на Лиманско-Сиверской границе, чтобы стегнуть их с позиций и создать условия для наступления на Славянск.

На Северодонецком направлении он сосредоточил основные усилия на взятии под контроль Рубижне и подготовке к штурму Северодонецку.

На Попасном направлении ВС РФ попытался улучшить тактическое положение в районе Попасной. российский враг усилил свои войска, двигая одну батальонную тактическую группу с Мариупольского направления.

В целях усиления ПВО противник развернул дополнительные зенитные ракетные комплексы на временно оккупированных и временно осажденных территориях Луганской и Запорожской областей.

На направлениях Таврийский и Пивденный Бух продолжаются попытки улучшить свое тактическое положение и обстрелы.

На Таврийском направлении принимаются меры по перегруппировке российских войск, увеличению комплектующих системы огня, инженерному оборудованию для пополнения боеприпасов и топлива и нефти.

На Южнобугском направлении оккупанты пытаются выйти на административную границу Херсонской области, ищут слабые места в украинской обороне. В районе Николаева российский агрессор провел воздушную разведку с применением трех БПЛА. Обстрелял позиции наших подразделений из артиллерии.

За сутки предыдущие подразделения ПВО сбили 10 БПЛА "Орлан-10", - сказано в сообщении.

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Версия на английском языке General Staff of Ukraine’s Armed Forces: 10 UAVs, 2 tanks of Russian Armed Forces destroyed over past day
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: "Ötən sutka Donbasda Rusiyanın 10 hücumu dəf edilib"

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