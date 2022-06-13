Генштаб ВСУ: ВС России провалили штурм в Славянском направлении

ВС Украины добились частичного успеха в Северодонецке, российские войска оттеснили ВСУ из центра города. На Славянском и Бахмутском направлениях ВС России провалили штурмовые операции.

ВС Украины добились частичного успеха в Северодонецке, российские войска оттеснили ВСУ из центра города. На Славянском и Бахмутском направлениях ВС России провалили штурмовые операции.

Как передает Report со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

"На Харьковском направлении подразделения противника продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении позиционной обороны и предотвращении дальнейшего продвижения наших войск к границе Украины.

Противник вел штурмовые действия в направлении Тернова - Избицкое, имел частичный успех, закрепился на его северной окраине. Совершил дистанционное минирование возможных путей выдвижения наших подразделений в районе населенного пункта Петровка, 20 км восточнее Старого Салтова. Проводил воздушную разведку БПЛА в районе Шестакового.

На Славянском направлении подразделения ВС РФ основные усилия сосредотачивали на штурме населенных пунктов Долина и Богородичное, успеха не имели. Противник в рамках логистического обеспечения войск заменил более 100 единиц поврежденной бронированной и автомобильной техники.

На Донецком направлении группировка войск РФ основные усилия сосредоточивает на ведении наступательных действий с целью окружения наших войск в районах городов Северодонецк и Лисичанск, блокировании путей логистического снабжения из населенного пункта Бахмут. Продолжает меры по восполнению потерь.

В направлении населенных пунктов Кременная и Старобельск переместили более 80 единиц вооружения и военной техники, в том числе тяжелую бронированную технику и артиллерийские системы.

На Лиманском направлении противник активных боевых действий не вел, продолжал обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Маяки, 10 км к северу от Славянска, и Серебрянка, 5 км к северо-восточнее Северского.

На Бахмутском направлении украинские войска успешно отразили штурмовые действия в направлениях Викторовка – Врубовк и Камышеваха – Врубовка. Враг возобновил наступательные действия в районе населенного пункта Золотое. Закрепляется по рубежу Роты – Мироновка.

Для улучшения тактического положения безуспешно вел штурмовые действия по направлениям Доломитное – Кодема, Доломитное – Новолуганское. Проводил воздушную разведку БПЛА в районе Покровского.

На Кураховском направлении враг нанес авиаудары штурмовиками по позициям наших войск в районе Красногоровки, 15 км восточнее Курахового.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник оказывал огневое влияние вдоль линии столкновения с целью препятствования переброски резервов на другие направления.

Российский агрессор блокирует гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится шесть носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", - сказано в сообщении.