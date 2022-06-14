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Генштаб ВСУ: ВС России готовят наступление на Славянск

Генштаб ВСУ: ВС России готовят наступление на Славянск ВС России не прекращают наступательных действий в Восточной операционной зоне и наносят ракетные и авиационные удары по объектам инфраструктуры на территории Украины.
В регионе
14 июня 2022 г. 09:13
Генштаб ВСУ: ВС России готовят наступление на Славянск

ВС России не прекращают наступательных действий в Восточной операционной зоне и наносят ракетные и авиационные удары по объектам инфраструктуры на территории Украины.

Об этом передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВС Украины.

"На Северском направлении противник усилил подразделения из состава 1 танковой армии Западного военного округа, привлекаемого к прикрытию российско-украинской границы в Брянской и Курской областях, двумя батальонными тактическими группами из состава воздушно-десантных войск.

Противник обстрелял из артиллерии позиции сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей. Провел воздушную разведку БПЛА в районе населенного пункта Середина Буда Сумской области.

В Харьковском направлении ВС РФ основные усилия сосредотачивают на ведении позиционной обороны и недопущении дальнейшего продвижения подразделений Сил обороны в госграницу. Они произвели огненное поражение, в частности, задействовали армейскую авиацию, в районах населенных пунктов Рубежное, Русская Лозовая, Байрак и Дементиевка.

На Северодонецком направлении зафиксировано перемещение двух батальонных тактических групп в район Кременная – Рубежное. При поддержке артиллерии оккупанты пытались закрепиться в центральной части Северодонецка.

На Славянском направлении российские войска основные усилия сосредоточивают на попытках установления полного контроля над населенным пунктом Богородичное и создании условий для развития наступления на Славянск.

На Бахмутском направлении противник обстреливает из артиллерии позиции наших войск в районах населенных пунктов Возрождения, Новолуганска и Бахмут.

На Криворожском направлении противник провел минирование побережья реки Ингулец по рубежу Давыдов Брид – Калиновское.

На Николаевском направлении, в районах населенных пунктов Станислав, Томина Балка, Опытное Херсонской области, ВС РФ развернули две реактивные батареи и одну батарею ствольной артиллерии.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся пять носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Противник продолжает нести потери в живой силе и технике. В целях решения проблемы восстановления поврежденного вооружения и техники действует около 30 мобильных бригад в Белгородской, Воронежской, Ростовской областях, а также на временно оккупированной территории АР Крым", - сказано в сообщении.

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