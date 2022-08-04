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Генштаб ВСУ: ВС РФ провалили попытки наступления на четырех направлениях

Генштаб ВСУ: ВС РФ провалили попытки наступления на четырех направлениях ВС России получил отпор от украинской армии на подавляющем большинстве направлений.
В регионе
4 августа 2022 г. 09:13
Генштаб ВСУ: ВС РФ провалили попытки наступления на четырех направлениях

ВС России получил отпор от украинской армии на подавляющем большинстве направлений.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил Генштаб ВС Украины.

"Северском направлении противник обстрелял из ствольной артиллерии районы Медведевки Черниговской области и Краснополье и Мирополье Сумской области.

На Харьковском направлении он осуществил огневое поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии вблизи ряда населенных пунктов.

Предприняли попытку наступления в направлении Байрак – Гусаровка, боевые действия продолжаются", - сказано в сообщении.

Согласно данным Генштаба ВСУ, на Славянском, Краматорском Бахмутовском, Авдеевском направлениях ВС РФ осуществляли обстрелы, авиаудары и пытались продвинуться, но не имели успеха. На некоторых направлениях продолжаются боевые действия.

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Версия на английском языке Ukraine General Staff: Russian Armed Forces' offensive fail in four directions

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