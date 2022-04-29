Генштаб ВСУ: ВС РФ продолжают блокировать "Азовсталь", атаковать Харьковскую область

За предыдущие сутки украинскими защитниками было уничтожены 15 воздушных целей: 1 самолет, 5 крылатых ракет и 9 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

За предыдущие сутки украинскими защитниками было уничтожены 15 воздушных целей: 1 самолет, 5 крылатых ракет и 9 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

Как передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВСУ, на Донецком направлении враг осуществляет обстрелы позиций из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня вдоль всей линии соприкосновения. Цель - недопущение перегруппировки наших войск.

"Также российские войска продолжают блокирование наших подразделений в Мариуполе, в районе завода "Азовсталь". Украинские защитники ведут активную маневренную оборону, в отдельных местах наносят контрудары. Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбито 9 атак противника, уничтожено 6 танков, 1 артиллерийская система, 12 единиц бронированной техники, 1 автомобиль и 1 зенитная установка.

На Слобожанском направлении российские войск продолжает концентрировать усилия на удержании занимаемых позиций в районе города Харькова и пытается осуществлять огневое поражение подразделений Вооруженных Сил Украины на отдельных направлениях.

На Таврическом направлении на временно занятых территориях оккупационные власти продолжают ограничивать передвижение и задерживать местных жителей. Продолжается блокирование гуманитарных грузов с территории Украины. Кроме того, российские оккупанты грабят местных жителей. Так, например, из сельхозобщества в городе Камянка-Днепровская похищено более 60 тонн пшеницы вместе с грузовым транспортом", - отмечено в сообщении.