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Генштаб: ВСУ ведут наступательные действия на западе Донецкой области и вблизи Бахмута

Генштаб: ВСУ ведут наступательные действия на западе Донецкой области и вблизи Бахмута ВС Украины продолжают наступательные действия на западе Донецкой области и вблизи Бахмута.
В регионе
17 августа 2023 г. 10:09
Генштаб: ВСУ ведут наступательные действия на западе Донецкой области и вблизи Бахмута

ВС Украины продолжают наступательные действия на западе Донецкой области и вблизи Бахмута.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева.

Он отметил, что Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. При этом в направлении южнее поселка Урожайное на западе Донецкой области ВСУ имели успех, и закрепляются на достигнутых рубежах.

Кроме того, ВСУ продолжают вести наступательные действия южнее Бахмута. Закрепляются на достигнутых рубежах.

"Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки и Марьинки. Противник несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет резервы", - заявил спикер.

Также украинские войска продолжают сдерживать наступление российской армии на Купянском и Лиманском направлениях, а также на северном фланге Бахмутского направления.

"Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Синьковки Харьковской области и Богдановки Донецкой области. Здесь продолжаются тяжелые бои. За сутки произошло 20 боевых столкновений", - добавил Ковалев.

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