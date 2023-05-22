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Генштаб ВСУ: В РФ сократили до 10 дней срок подготовки заключенных

Генштаб ВСУ: В РФ сократили до 10 дней срок подготовки заключенных В РФ сократили до 10 дней подготовку заключенных, лагерь которых находится в Старобельском районе Луганской области.
В регионе
22 мая 2023 г. 08:16
Генштаб ВСУ: В РФ сократили до 10 дней срок подготовки заключенных

В РФ сократили до 10 дней подготовку заключенных, лагерь которых находится в Старобельском районе Луганской области.

Как передает Report, об этом сообщил в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

"На фоне значительных потерь живой силы российское военное руководство приняло решение о сокращении до 10 дней срока подготовки личного состава из числа осужденных, базовый лагерь которых развернут в Старобельском районе Луганской области".

По информации Генштаба, ранее в лагерь на Луганской области привезли из российских мест лишения свободы около 1 000 человек пополнения. На их подготовку планировали потратить 4 недели, однако срок сократили до 10 дней.

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