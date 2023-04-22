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Генштаб ВСУ: В РФ не пропустили своих раненых военнослужащих, часть из них не выжили

Генштаб ВСУ: В РФ не пропустили своих раненых военнослужащих, часть из них не выжили Россия отказалась пропустить грузовики с ранеными захватчиками, которые пытались въехать на ее территорию с оккупированной Луганской области, из-за отсутствия медицинской помощи часть военнослужащих умерла.
В регионе
22 апреля 2023 г. 08:54
Генштаб ВСУ: В РФ не пропустили своих раненых военнослужащих, часть из них не выжили

Россия отказалась пропустить грузовики с ранеными захватчиками, которые пытались въехать на ее территорию с оккупированной Луганской области, из-за отсутствия медицинской помощи часть военнослужащих умерла.

Как передает Report, об этом отмечается в Facebook Генерального штаба ВСУ.

"17 апреля противник пытался осуществить медицинскую эвакуацию с временно оккупированной Луганской области в сторону населенного пункта Уразово Белгородской области. Для перевозки раненых было задействовано 14 грузовых автомобилей. При попытке пересечения государственной границы Украины российская сторона не пропустила военную колонну и развернула ее обратно.

Известно, что во время указанного перемещения часть военнослужащих противника не выжила из-за отсутствия надлежащей медицинской помощи".

В Генштабе уточнили, что после неудачной попытки попасть на территорию РФ более 50 тяжелораненых доставили в госпиталь, который развернут на базе Троицкой центральной районной больницы в Луганской области.

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