Генштаб ВСУ: В РФ не пропустили своих раненых военнослужащих, часть из них не выжили

Россия отказалась пропустить грузовики с ранеными захватчиками, которые пытались въехать на ее территорию с оккупированной Луганской области, из-за отсутствия медицинской помощи часть военнослужащих умерла.
Как передает Report, об этом отмечается в Facebook Генерального штаба ВСУ.
"17 апреля противник пытался осуществить медицинскую эвакуацию с временно оккупированной Луганской области в сторону населенного пункта Уразово Белгородской области. Для перевозки раненых было задействовано 14 грузовых автомобилей. При попытке пересечения государственной границы Украины российская сторона не пропустила военную колонну и развернула ее обратно.
Известно, что во время указанного перемещения часть военнослужащих противника не выжила из-за отсутствия надлежащей медицинской помощи".
В Генштабе уточнили, что после неудачной попытки попасть на территорию РФ более 50 тяжелораненых доставили в госпиталь, который развернут на базе Троицкой центральной районной больницы в Луганской области.