Генштаб ВСУ: В РФ не пропустили своих раненых военнослужащих, часть из них не выжили

Генштаб ВСУ: В РФ не пропустили своих раненых военнослужащих, часть из них не выжили

Россия отказалась пропустить грузовики с ранеными захватчиками, которые пытались въехать на ее территорию с оккупированной Луганской области, из-за отсутствия медицинской помощи часть военнослужащих умерла.

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