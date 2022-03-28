Генштаб ВСУ: В Беларуси стягивают ракетные комплексы "Искандер-М" к границе с Украиной

В Гомельской области Беларуси фиксируется перемещение пусковых установок ОТРК "Искандер-М" в направлении границы с Украиной.

В Гомельской области Беларуси фиксируется перемещение пусковых установок ОТРК "Искандер-М" в направлении границы с Украиной.

Как передает Report cо ccылкой на УНИАН, об этом сообщил Генштаб ВС Украины в оперативной сводке.

"Идут 33-и сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Основные усилия противника сосредотачивается на содержании занятых рубежей и подготовке к возобновлению наступательных действий", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские войска продолжают перемещать дополнительные подразделения из состава Тихоокеанского флота и Западного военного округа, а в город Калинковичи в Беларуси свозят ракеты к ОТРК "Искандер-М".