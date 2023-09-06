О нас

Генштаб: ВСУ успешно продвигаются на Мелитопольском и Бахмутском направлениях

Генштаб: ВСУ успешно продвигаются на Мелитопольском и Бахмутском направлениях ВС Украины продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Они продвинулись на юге от освобожденного Роботино в Запорожской области.
В регионе
6 сентября 2023 г. 10:18
Генштаб: ВСУ успешно продвигаются на Мелитопольском и Бахмутском направлениях

ВС Украины продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Они продвинулись на юге от освобожденного Роботино в Запорожской области.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Генерального штаба ВСУ Павла Ковальчука.

По его словам, на направлении Роботино-Новопрокоповка в Запорожской области украинские военнослужащие закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют контрбатарейную борьбу. ВСУ сдерживают наступление противника на Авдеевском и Марьинском направлениях.

"Также на Лиманском и Бахмутском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки и севернее Клещеевки. Тяжелые бои продолжаются", - добавил Ковальчук.

В течение последних трех месяцев ВСУ начали наступательные действия на юге Украины, и освободили более 10 населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке General Staff: Ukraine’s forces successfully advancing in Melitopol, Bakhmut directions
Версия на азербайджанском языке Baş Qərargah: “Ukrayna ordusu Melitopol və Baxmut istiqamətlərində uğurla irəliləyir”

Самое важное

В Азербайджане пройдет XV Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли
В Азербайджане пройдет XV Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли
6 сентября 2023 г. 10:03
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем парламента Словакии
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем парламента Словакии
5 сентября 2023 г. 19:35
На проектирование и строительство новой автомобильной дороги Губадлы–Лачын выделено 20 млн манатов
На проектирование и строительство новой автомобильной дороги Губадлы–Лачын выделено 20 млн манатов
5 сентября 2023 г. 14:49
Президент принял спецпредставителя МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений
Президент принял спецпредставителя МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений
5 сентября 2023 г. 11:56
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
5 сентября 2023 г. 11:53
Расторгнуты трудовые договоры с 743 педагогами, не прошедшими повторную сертификацию
Расторгнуты трудовые договоры с 743 педагогами, не прошедшими повторную сертификацию
4 сентября 2023 г. 15:13
AОКП: Получив ответ, незамедлительно обеспечим доставку продовольствия груза жителям Ханкенди
AОКП: Получив ответ, незамедлительно обеспечим доставку продовольствия груза жителям Ханкенди
4 сентября 2023 г. 13:56
Минобороны распространило кадры уничтожения станции управления БПЛА ВС Армении
Минобороны распространило кадры уничтожения станции управления БПЛА ВС Армении
2 сентября 2023 г. 14:06
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
2 сентября 2023 г. 13:04
МО Азербайджана: Уничтожена станция управления БПЛА вооруженных сил Армении
МО Азербайджана: Уничтожена станция управления БПЛА вооруженных сил Армении
2 сентября 2023 г. 11:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi