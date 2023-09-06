Генштаб: ВСУ успешно продвигаются на Мелитопольском и Бахмутском направлениях

ВС Украины продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Они продвинулись на юге от освобожденного Роботино в Запорожской области.

ВС Украины продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Они продвинулись на юге от освобожденного Роботино в Запорожской области.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Генерального штаба ВСУ Павла Ковальчука.

По его словам, на направлении Роботино-Новопрокоповка в Запорожской области украинские военнослужащие закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют контрбатарейную борьбу. ВСУ сдерживают наступление противника на Авдеевском и Марьинском направлениях.

"Также на Лиманском и Бахмутском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки и севернее Клещеевки. Тяжелые бои продолжаются", - добавил Ковальчук.

В течение последних трех месяцев ВСУ начали наступательные действия на юге Украины, и освободили более 10 населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.