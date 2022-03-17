Генштаб: ВСУ уничтожили за сутки 10 воздушных целей российской стороны

ВС Украины продолжили атаковать группы российских войск, которые пытаются усилить и удержать оборону захваченных границ.

ВС Украины продолжили атаковать группы российских войск, которые пытаются усилить и удержать оборону захваченных границ.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"В течение суток украинскими защитниками были уничтожены командный пункт и подразделениями охраны 35-й общевойсковой армии ВС РФ, потери противника уточняются.

Кроме того, в предыдущие сутки благодаря освоению зенитных ракетных войск ВВС и противовоздушной обороны ВСУ уничтожено десять воздушных целей противника: два Су-34, три эсминца Вачи Су-34СМ, три вертолета ЭС и БПЛА оперативно-тактического уровня. Информация о типе очередного сбитого самолета и гибели пилота уточняется. Подразделения ВВС ВСУ продолжают активно действовать, чтобы лишить авиацию противника возможности доминировать в воздухе.

Противник, безуспешно выполнив наземную операцию, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре и районам украинских городов", - сказано в сообщении.