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Генштаб ВСУ: Ликвидировано около 36,5 тыс. российских военных

Генштаб ВСУ: Ликвидировано около 36,5 тыс. российских военных Потери российских войск, с начала войны в Украине достигли уже около 36,5 тыс. человек, 1600 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
В регионе
6 июля 2022 г. 11:03
Генштаб ВСУ: Ликвидировано около 36,5 тыс. российских военных

Потери российских войск, с начала войны в Украине достигли уже около 36,5 тыс. человек, 1600 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Как передает Report, об этом пишет УНН.

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 06.07 ориентировочно составляют: личного состава - около 36 500 (+150) человек ликвидировано, танков ‒ 1600 (+6), боевых бронированных машин – 3789 (+17), артиллерийских систем – 812(+6), РСЗО – 247 (+0), средств ПВО - 107 (+2), самолетов – 217 (+0), вертолетов – 187 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня – 664 (+4), крылатых ракет - 153 (+9), кораблей/катеров - 15 (+0), автомобильной техники и автоцистерн - 2648 (+14), специальной техники – 65 (+0).

"Наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях", - указали в Генштабе.

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