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Генштаб ВСУ: Украинские войска продвинулись на двух направлениях южного фронта

Генштаб ВСУ: Украинские войска продвинулись на двух направлениях южного фронта ВС Украины (ВСУ) продвинулись на двух направлениях южного фронта и сейчас закрепляются на занятых позициях.
В регионе
23 июня 2023 г. 10:40
Генштаб ВСУ: Украинские войска продвинулись на двух направлениях южного фронта

ВС Украины (ВСУ) продвинулись на двух направлениях южного фронта и сейчас закрепляются на занятых позициях.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

Он отметил, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

"На направлениях Новоданиловка-Работино и Малая Токмачка-Новофедоровка имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - сказал он.

По его словам, противник сосредоточил усилия на ведении обороны и недопущении продвижения ВСУ на Ореховском направлении. ВС РФ сейчас пытается восстановить утраченное положение.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Он подчеркнул, что особо тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области; на Авдеевском направлении в районах населенных пунктов Северное и Авдеевка Донецкой области; на Марьинском направлении в районах населенных пунктов Марьинка и Победа Донецкой области.

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Версия на английском языке Armed Forces of Ukraine achieve success in two directions on southern front
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Silahlı Qüvvələri cənub cəbhəsində iki istiqamətdə uğur əldə edib

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