Генштаб ВСУ: Украинская армия удерживает наступление противника на трех направлениях

В Украине личный состав российских войск деморализованный.

В Украине личный состав российских войск деморализованный.

Как передает Report со ссылкой на сообщение Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, значительно увеличилось количество случаев дезертирства и мародерства.

"...В течение последних двух суток истребительная авиация и подразделения зенитно-ракетных войск уничтожили четыре штурмовика Су-25 и два вертолета противника...", - отмечается в сообщении.

Генштаб ВСУ также сообщил, что украинская армия удерживает силы противника в трех операционных районах, продолжает защищать Киев, Харьков, Ахтырку и Мариуполь. Воздушные силы ВСУ наносят противнику ощутимый урон в воздухе и на земле.

"Силы обороны Украины продолжают удерживать наступление ВС РФ в Донецком, Слобожанском и части Таврического операционного районов. Защищают украинские города Харьков и Ахтырку. Основные усилия сосредотачиваются на недопущении продвижения противника в юго-восточном направлении. Идет круговая оборона города Мариуполя", – говорится в утренней сводке Генштаба.

Напомним, войска России рано утром 24 февраля ворвались в Украину. Сначала российская сторона начала бомбить военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Харьков, Чернигов и Мариуполь.