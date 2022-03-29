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Генштаб ВСУ: Сотням миллионов европейцев грозит радиация

Генштаб ВСУ: Сотням миллионов европейцев грозит радиация Деятельность российских сил в Чернобыльской зоне может привести к радиационному заражению сотен миллионов европейцев.
В регионе
29 марта 2022 г. 21:19
Генштаб ВСУ: Сотням миллионов европейцев грозит радиация

Деятельность российских сил в Чернобыльской зоне может привести к радиационному заражению сотен миллионов европейцев.

Как передает Report, об этом заявляет в социальной сети Facebook Генеральный штаб ВСУ.

"Российская Федерация и ее многочисленная агентура в международных организациях отрицает факты транспортировки и накопления российскими войсками большого количества боеприпасов в непосредственной близости к объекту "Укрытие" Чернобыльской АЭС. Это в любой момент может привести к детонации боеприпасов, повреждению "Укрытия" и радиационному заражению территории, где живут сотни миллионов европейцев", - говорится в сообщении.

В этой связи отмечается, что, как и в большинстве других случаев, РФ и ее агенты влияния распространяют дезинформацию.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı: Yüz milyonlarla avropalı radiasiya təhlükəsi altındadır

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