О нас
Аудио новости

Генштаб ВСУ сообщил об общих потерях российской стороны

Генштаб ВСУ сообщил об общих потерях российской стороны "Уже 15 день в Украине продолжается война, которую развязала РФ. За это время значительные потери понес противник".
В регионе
10 марта 2022 г. 11:57
Генштаб ВСУ сообщил об общих потерях российской стороны

"Уже 15 день в Украине продолжается война, которую развязала РФ. За это время значительные потери понес противник".

Как передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Сообщается, что общие боевые потери российских войск с 24.02 по 10.03 ориентировочно составили: более 12 000 человек, танков ‒ 335 единиц, боевых бронированных машин - 1 105 единиц, артиллерийских систем – 123 единиц, РСЗО - 56 единиц, средства ПВО - 29 единиц.

Кроме того, российская сторона потеряла 49 самолетов, 81 вертолет, 526 автомобильной техники, 3 корабля/катера, 60 цистерн с ГСМ, 7 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке General Staff of Ukraine Armed Forces reveals Russia's total losses
Версия на азербайджанском языке Rusiyanın Ukraynada itirdiyi qüvvələrin sayı məlum olub

Самое важное

В Анталии началась встреча глав МИД Турции, России и Украины
ФотоВ Анталии началась встреча глав МИД Турции, России и Украины
10 марта 2022 г. 12:42
В Молдову направлена специальная группа для эвакуации азербайджанцев
В Молдову направлена специальная группа для эвакуации азербайджанцев
10 марта 2022 г. 11:49
Обнародовано количество произошедших на освобожденных территориях пожаров
Обнародовано количество произошедших на освобожденных территориях пожаров
9 марта 2022 г. 19:16
МО: По позициям незаконных армянских формирований наносятся точные удары
МО: По позициям незаконных армянских формирований наносятся точные удары
9 марта 2022 г. 11:30
В Баку женщина ударила ножом мужа в отделении полиции
В Баку женщина ударила ножом мужа в отделении полиции
9 марта 2022 г. 02:06
Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 8 Марта
Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 8 Марта
7 марта 2022 г. 21:08
Президент наградил женщин Азербайджана
Президент наградил женщин Азербайджана
7 марта 2022 г. 11:54
Позиции азербайджанской армии за сутки подверглись обстрелу более 20 раз
Позиции азербайджанской армии за сутки подверглись обстрелу более 20 раз
7 марта 2022 г. 10:01
В Нефтчалинском районе Азербайджана смешались воды Каспия и Куры
ФотоВ Нефтчалинском районе Азербайджана смешались воды Каспия и Куры
7 марта 2022 г. 08:37
Медработникам, проявившим самоотверженность во время Отечественной войны присвоят звания Ветеран войны
Медработникам, проявившим самоотверженность во время Отечественной войны присвоят звания "Ветеран войны"
6 марта 2022 г. 19:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi