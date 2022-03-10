Генштаб ВСУ сообщил об общих потерях российской стороны

"Уже 15 день в Украине продолжается война, которую развязала РФ. За это время значительные потери понес противник".

"Уже 15 день в Украине продолжается война, которую развязала РФ. За это время значительные потери понес противник".

Как передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Сообщается, что общие боевые потери российских войск с 24.02 по 10.03 ориентировочно составили: более 12 000 человек, танков ‒ 335 единиц, боевых бронированных машин - 1 105 единиц, артиллерийских систем – 123 единиц, РСЗО - 56 единиц, средства ПВО - 29 единиц.

Кроме того, российская сторона потеряла 49 самолетов, 81 вертолет, 526 автомобильной техники, 3 корабля/катера, 60 цистерн с ГСМ, 7 БПЛА оперативно-тактического уровня.