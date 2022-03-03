Генштаб ВСУ сообщил о действиях российской армии в Украине за сутки

Российские войска этой ночью снова прибегли к тактике обстрелов жилых кварталов крупных городов.
Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ.
"Вооруженные Силы Украины продолжают стойко защищать определенные рубежи и контратаковать и блокировать силы оккупантов на разных направлениях", - говорится в сообщении.
На Волынском направлении противник продолжает проводить демонстрационные действия вдоль государственной границы.
На Полесском направлении враг пытается проводить наступательные действия в районе населенных пунктов Козаровичи, Вышгород, Фастов, Обухов. Развернуты полевые логистические лагеря в районах Бородянки, Катюжанки и Гавронщины.
На Северском направлении российские оккупанты пытаются добраться до северных окраин Киева, не имея успеха в Чернигове, Нежине, Сумах, Лебедине, Ахтырке.
"Частью сил к БТГр из состава 200 омсбр 14 АК Северного флота ВС РФ, которая фактически потеряла боеспособность, осуществляет перегруппировку и пытается наступать в направлении на Бровары и Киев. ... Киев и другие города Украины страдают от ракетно-бомбовых ударов противника", - отмечают в Генштабе.
Вражеские части и подразделения сосредоточились в районах населенных пунктов Барышевка, новая Басань, Любеч.
На Слобожанском направлении враг проводит наступательную операцию в районах населенных пунктов Золочев, Харьков, Балаклея.
"[Враг] пытается продолжить наступление в направлении Лозовой, катастрофически нуждается в пополнении утраченной техники и личного состава", - акцентируют в Генштабе.
На Донецком направлении оккупанты продолжают наступательные действия в районах населенных пунктов Новый Айдар, Волноваха и Мариуполь.
Часть сил противника продолжает действия в районах населенных пунктов Энергодар, Васильевка, Токмак, Новопетровка. После перегруппировки и введения части оперативных резервов продолжает наступление с целью выйти на окраины Запорожья и Мариуполя.
Захватить последний, чтобы выйти на административную границу Донецкой и Луганской областей, не удается.
На Таврическом направлении противник не оставляет попыток наступления. После перегруппировки и ввода оперативных резервов, сосредоточил основные усилия на направлении Николаев – Вознесенск.
В Черном море группы вражеского флота продолжают вести огонь по гражданским кораблям и захватывать в плен моряков. В акватории наблюдается движение десантного отряда из четырех больших десантных кораблей и трех ракетных катеров в направлении Одессы.
В районе населенного пункта Баловное захватчик высадил малочисленный десант, который был уничтожен.