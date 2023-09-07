Генштаб ВСУ: Силы обороны добились успеха на Бахмутском направлении

В результате штурмовых действий Силы обороны Украины добились частичного успеха к югу от Бахмута.

В результате штурмовых действий Силы обороны Украины добились частичного успеха к югу от Бахмута.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"На Бахмутском направлении силы обороны отразили атаки противника возле Орехово-Васильевки Донецкой области. ... В то же время, в результате штурмовых действий у Сил обороны есть частичный успех к югу от Бахмута, они вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в сообщении.

Также Силы обороны отразили атаки противника на Лиманском направлении в районе Новоегоровки Луганской области, на Авдеевском направлении - в районе Авдеевки. На Марьинском направлении украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских войск.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Генштаба ВСУ Андрея Ковалева, Силы обороны имели успех южнее населенного пункта Роботино и западнее Вербового на Мелитопольском направлении. ВСУ сдерживают наступление противника на Лиманском и Бахмутском направлениях.

"Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки и Орехово-Василовки", - добавил он.