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Генштаб ВСУ: Силы обороны добились успеха на Бахмутском направлении

Генштаб ВСУ: Силы обороны добились успеха на Бахмутском направлении В результате штурмовых действий Силы обороны Украины добились частичного успеха к югу от Бахмута.
В регионе
7 сентября 2023 г. 10:07
Генштаб ВСУ: Силы обороны добились успеха на Бахмутском направлении

В результате штурмовых действий Силы обороны Украины добились частичного успеха к югу от Бахмута.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"На Бахмутском направлении силы обороны отразили атаки противника возле Орехово-Васильевки Донецкой области. ... В то же время, в результате штурмовых действий у Сил обороны есть частичный успех к югу от Бахмута, они вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в сообщении.

Также Силы обороны отразили атаки противника на Лиманском направлении в районе Новоегоровки Луганской области, на Авдеевском направлении - в районе Авдеевки. На Марьинском направлении украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских войск.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Генштаба ВСУ Андрея Ковалева, Силы обороны имели успех южнее населенного пункта Роботино и западнее Вербового на Мелитопольском направлении. ВСУ сдерживают наступление противника на Лиманском и Бахмутском направлениях.

"Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки и Орехово-Василовки", - добавил он.

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Версия на английском языке Ukrainian General Staff: 'We have succeeded in direction of Bakhmut'
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: "Baxmut istiqamətində uğur qazanmışıq"

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