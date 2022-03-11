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Генштаб: ВСУ сдерживают наступление врага на всех направлениях

Генштаб: ВСУ сдерживают наступление врага на всех направлениях "Начался шестнадцатый день героического противостояния украинского народа военному вторжению России. Силы обороны Украины дают приличный отрыв и сдерживают наступательную операцию ВС РФ по всем направлениям".
В регионе
11 марта 2022 г. 09:43
Генштаб: ВСУ сдерживают наступление врага на всех направлениях

"Начался шестнадцатый день героического противостояния украинского народа военному вторжению России. Силы обороны Украины дают приличный отрыв и сдерживают наступательную операцию ВС РФ по всем направлениям".

Как передает Report, об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

"За последние шесть часов существенных изменений в позиции наших войск и войск противника не произошло.

На территории Херсонщины противник пытается ввести административно-полицейский режим, создает систему командиров для поддержания "порядка" во временно оккупированных населенных пунктах.

Во время столкновений с ВСУ, которые продолжаются на территории Черниговской области, захватчики продолжают нести значительные потери. В результате их личный состав оккупационных войск в этом направлении деморализован и кажется находится в плену.

В некоторых населенных пунктах противник в нарушение Международного гуманитарного права совершил грабеж, захват заложников и казнь гражданского населения.

В связи с острой необходимостью пополнения подразделений ВС РФ и других незаконно созданных террористических группировок в Ростовской области среди заключенных идет работа с предложением присоединиться к оккупационным войскам взамен амнистии. ВС РФ готовы взять всех, даже тех, у кого нет военного опыта", - сказано в сообщении.

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Версия на английском языке General Staff: Ukraine Armed Forces holding back enemy's offensive in all directions

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