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Генштаб ВСУ сделал первое заявление на фоне падения Ил-76 под Белгородом

Генштаб ВСУ сделал первое заявление на фоне падения Ил-76 под Белгородом Вооруженные Силы Украины и дальше будут принимать меры контроля за воздушным пространством на Белгородско-Харьковском направлении.
В регионе
24 января 2024 г. 19:13
Генштаб ВСУ сделал первое заявление на фоне падения Ил-76 под Белгородом

Вооруженные Силы Украины и дальше будут принимать меры контроля за воздушным пространством на Белгородско-Харьковском направлении.

Как передает Report, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"ВСУ будут контролировать воздушное пространство для уменьшения именно ракетной угрозы. В частности, будут подробно отслеживаться точки запусков ракет и логистика поставок ВС РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в речь идет о применении средств военно-транспортной авиации.

"Зафиксированная интенсивность обстрелов напрямую связана с ростом количества военно-транспортных самолетов, которые в последнее время направлялись к аэродрому Белгорода", - говорится в сообщении.

С учетом этого, ВСУ будут и дальше принимать меры по уничтожению российских средств доставки и контроля за воздушным пространством, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении, отметили в Генштабе.

Сегодня стало известно о падении российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Корочанском районе Белгородской области. По данным российских СМИ самолет был сбит ВСУ Украины. Сообщается, что на борту находились 74 человека, включая 65 украинских военных. Все они погибли.

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