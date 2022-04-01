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Генштаб ВСУ: Россия продолжает частичный вывод войск с севера Киевской области

Генштаб ВСУ: Россия продолжает частичный вывод войск с севера Киевской области За сутки украинские ВС отбили 7 атак российских войск на Донецком и Луганском направлении.
В регионе
1 апреля 2022 г. 09:16
Генштаб ВСУ: Россия продолжает частичный вывод войск с севера Киевской области

За сутки украинские ВС отбили 7 атак российских войск на Донецком и Луганском направлении.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом Генштаб ВС Украины сообщает в оперативной информации по состоянию на 1 апреля.

"Группировкой Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях за сутки отбито 7 атак противника. Наши воины уничтожили 3 танка, 2 бронетранспортера, 2 единицы автомобильной техники и 2 артиллерийские системы. Также сбито БПЛА типа "Орлан-10"", - говорится в сообщении.

В Генштабе также констатируют, что наблюдается продолжение частичного отвода подразделений российских войск с севера Киевской области в сторону госграницы с Беларусью.

"Фиксируется движение смешанных колонн техники разного количества. В составе колонн также гражданские транспортные средства (грузовики, автобусы, микроавтобусы, легковые автомобили), которые были похищены российскими захватчиками. Кроме того, противник осуществляет вывоз имущества, которое было награблено", - сообщают в Генштабе.

Также отмечают, что на временно занятых территориях российские войска продолжают свои противоправные действия, ограничивая движение гражданского населения, использует дома и квартиры местных жителей для размещения личного состава, удерживая в заложниках местных жителей и активистов.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna MN: "Rusiya hərbçiləri Kiyev vilayətinin şimalından Belarus sərhədinə doğru çıxarılır"

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