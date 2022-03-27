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Генштаб ВСУ: Россия потеряла в Украине 16,6 тыс. личного состава

Генштаб ВСУ: Россия потеряла в Украине 16,6 тыс. личного состава Боевые потери российской армии с начала полномасштабных боевых действий в Украину 24 февраля по состоянию на утро 27 марта составили около 16 тыс. 600 человек личного состава.
В регионе
27 марта 2022 г. 10:50
Генштаб ВСУ: Россия потеряла в Украине 16,6 тыс. личного состава

Боевые потери российской армии с начала полномасштабных боевых действий в Украину 24 февраля по состоянию на утро 27 марта составили около 16 тыс. 600 человек личного состава.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВС Украины в Facebook.

За этот период РФ также потеряла 582 танка, 1 664 боевых бронированных машины, 294 артиллерийские системы, 93 реактивные системы залпового огня, 52 средства противовоздушной обороны, 121 самолет и 127 вертолетов.

Кроме того, противник потерял 1 144 единицы автомобильной техники, 7 судов, 73 цистерны с горюче-смазочными материалами, 56 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 4 пусковые установки ракетных комплексов и 21 единицу специальной техники.

Таким образом, за сутки уничтожено около 200 российских военнослужащих, 7 танков, 24 ББМ, 1 артсистема, 2 РСЗО, 1 средство ПВО, 4 самолета, 13 автомобилей, 2 пусковые установки ТРК и 2 единицы спецтехники противника.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: "Rusiyanın itkiləri 16 600 nəfərə çatıb"

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