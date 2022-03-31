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Генштаб ВСУ: Россия несет большие потери в Украине 

Генштаб ВСУ: Россия несет большие потери в Украине  "Вооруженные силы России продолжают осуществлять широкомасштабное вооруженное нападение против Украины, при этом выводя часть своих войск с территории Киевской и Черниговской областей".
В регионе
31 марта 2022 г. 08:43
Генштаб ВСУ: Россия несет большие потери в Украине 

"Вооруженные силы России продолжают осуществлять широкомасштабное вооруженное нападение против Украины, при этом выводя часть своих войск с территории Киевской и Черниговской областей".

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook.

По имеющейся информации, в пункте постоянной дислокации 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады прошла церемония прощания с погибшими военнослужащими - их число ориентировочно составляет 200 человек.

Также подчеркивается, что враг имеет существенные трудности с введением в боевой состав техники, снимаемой с долгосрочного хранения.

"Так, по имеющейся информации, в 163-м танковом полку из состава 150-й мотострелковой дивизии обнаружено значительное количество неисправной техники. Противником рассматривается возможность транспортировки неисправной техники на временно оккупированные территории Донецкой области с помощью тягачей, для дальнейшего ее восстановления", - отмечает Генштаб.

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Версия на английском языке Russia withdraws some troops from Kyiv and Chernihiv with heavy losses 
Версия на азербайджанском языке Rusiya ağır itkilərlə qoşunlarının bir hissəsini Kiyev və Çerniqov vilayətlərindən çıxarıb

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