Генштаб ВСУ: Россия несет большие потери в Украине

"Вооруженные силы России продолжают осуществлять широкомасштабное вооруженное нападение против Украины, при этом выводя часть своих войск с территории Киевской и Черниговской областей".

"Вооруженные силы России продолжают осуществлять широкомасштабное вооруженное нападение против Украины, при этом выводя часть своих войск с территории Киевской и Черниговской областей".

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook.

По имеющейся информации, в пункте постоянной дислокации 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады прошла церемония прощания с погибшими военнослужащими - их число ориентировочно составляет 200 человек.

Также подчеркивается, что враг имеет существенные трудности с введением в боевой состав техники, снимаемой с долгосрочного хранения.

"Так, по имеющейся информации, в 163-м танковом полку из состава 150-й мотострелковой дивизии обнаружено значительное количество неисправной техники. Противником рассматривается возможность транспортировки неисправной техники на временно оккупированные территории Донецкой области с помощью тягачей, для дальнейшего ее восстановления", - отмечает Генштаб.