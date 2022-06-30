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Генштаб ВСУ: Российские войска захватили сразу три села в Луганской области

Генштаб ВСУ: Российские войска захватили сразу три села в Луганской области Российским войскам удалось взять под контроль сразу три села в Луганской области Украины - Камышеваху, Горное и Золотое.
В регионе
30 июня 2022 г. 16:44
Генштаб ВСУ: Российские войска захватили сразу три села в Луганской области

Российским войскам удалось взять под контроль сразу три села в Луганской области Украины - Камышеваху, Горное и Золотое.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"На Бахмутском направлении, имея преимущество в силах и средствах, особенно в артиллерии, противнику удалось потеснить наши войска и установить контроль над Камышувахой, Горским и Золотым. На этом направлении продолжаются ожесточенные бои", - рассказал он.

Как сообщалось, российские войска уничтожили Северодонецкую ТЭЦ.

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