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Генштаб ВСУ: Российские войска готовятся к наступлению на восток Украины

Генштаб ВСУ: Российские войска готовятся к наступлению на восток Украины Российские войска осуществляют перегруппировку войск и сосредоточивают усилия на подготовке наступательной операции на востоке Украины.
В регионе
5 апреля 2022 г. 09:03
Генштаб ВСУ: Российские войска готовятся к наступлению на восток Украины

Российские войска осуществляют перегруппировку войск и сосредоточивают усилия на подготовке наступательной операции на востоке Украины.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба Вооруженных сил Украины на странице в Facebook.

"Цель - установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. Противник пытается улучшить положение подразделений в Таврическом и Южнобугском операционных районах", - говорится в заметке.

Отмечается, что продолжается перемещение выведенных из Полесья и Сиверщины подразделений в новые районы оперативного назначения. Завершена передислокация войск Центрального военного округа с территории Украины.

"Определены подразделения из состава вышеупомянутых, после завершения восстановления боеспособности, будут перемещены в район населенного пункта Валуйки и включены в состав наступательных группировок войск", - отметили в Генштабе.

Кроме того, отмечается движение колонн вооружения и военной техники по территории Беларуси в направлении железнодорожных станций Гомель, Ельск и Мозырь для загрузки на железнодорожные эшелоны.

"Значительная часть самолетов и вертолетов Воздушно-космических сил Вооруженных сил Российской Федерации перебазирована с аэродромов Республики Беларусь на территорию России", - говорится в заметке.

В сообщении также отмечено, что российские войска продолжают блокировать Харьков, постоянными артиллерийскими обстрелами и дальше уничтожают жилые кварталы и инфраструктуру города. По направлению на Славянск враг пытается возобновлять наступательные действия. В направлении на Барвенково имеет частичный успех, продвинулся на 7 км, взял под контроль населенный пункт Бражковка. Также, силами к батальонной тактической группе 1-го танкового полка наступал по направлению на населенный пункт Сулиговка, успеха не имел", - рассказали в Генштабе.

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